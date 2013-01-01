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Заработок на Яндекс.Дзен
Научитесь зарабатывать на статьях от 30 000₽ в месяц при помощи
сервиса Яндекс.Дзен, уделяя по 2-3 часа в день

Без вложений, поиска заказчиков, авралов и дедлайнов

Без специальных технических знаний

С возможностью работать с любой точки мира

От интернет-маркетолога с 6-летним опытом

БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-тренинг

Старт — 5 июля 2021 в 20:00 по МСК

Заполните форму ниже

Заработок на Яндекс.Дзен
Научитесь зарабатывать на статьях от 30 000₽ в месяц при помощи
сервиса Яндекс.Дзен, уделяя по 2-3 часа в день

Без вложений, поиска заказчиков, авралов и дедлайнов

Без специальных технических знаний

С возможностью работать с любой точки мира

От интернет-маркетолога с 6-летним опытом

БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс

5 июля 2021  в 20:00 по МСК

Заполните форму ниже

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА БЕЗ ПОИСКА КЛИЕНТОВ?

90% тех, кто начинает работать на себя или осваивать новую онлайн-профессию, проваливаются по причине того что, не находят клиентов.


В модели заработка на платформе Яндекс.Дзен нет такой проблемы — вам не придется лезть вон из кожи, чтобы найти первых клиентов.


Сам сервис Яндекс.Дзен платит вам за труд — а это значит, что вы стабильно получаете гонорар за проделанную работу.

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА БЕЗ ПОИСКА КЛИЕНТОВ?

90% тех, кто начинает работать на себя или осваивать новую онлайн-профессию, проваливаются по причине того что, не находят клиентов.

В модели заработка на платформе Яндекс.Дзен нет такой проблемы — вам не придется лезть вон из кожи, чтобы найти первых клиентов.

Сам сервис Яндекс.Дзен платит вам за труд — а это значит, что вы стабильно получаете гонорар за проделанную работу.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЯНДЕКС.ДЗЕН?

Без вложений и рисков

Вам не нужно вкладывать в рекламный бюджет и рисковать своими средствами.

Надежная платформа

Яндекс.Дзен — один из сервисов компании Яндекс, которая выплачивает гонорары без сбоев и проволочек.

Работа с любой точки мира

Для работы вам нужен только ноутбук и стабильное подключение к интернету.

Заполните форму ниже


ПОЧЕМУ ИМЕННО ЯНДЕКС.ДЗЕН?

Без вложений и рисков

Вам не нужно вкладывать в рекламный бюджет и рисковать своими средствами.

Надежная платформа

Яндекс.Дзен — один из сервисов компании Яндекс, которая выплачивает гонорары без сбоев и проволочек.

Работа с любой точки мира

Для работы вам нужен только ноутбук и стабильное подключение к интернету.

Заполните форму ниже

КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ ВИД ЗАРАБОТКА

Новичкам

Вы только осваиваете заработок в интернете и хотите разобраться в азах.

Мамам в декрете

Вы совмещаете воспитание ребенка и удаленный заработок.

Офисным работникам

Вы получаете дополнительный доход к основной занятости.

Пенсионерам

Вы получаете достойную надбавку к вашей пенсии.

КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТА ПРОФЕССИЯ

Новичкам

Вы только осваиваете заработок в интернете и хотите разобраться в азах.

Мамам в декрете

Вы совмещаете воспитание ребенка и удаленный заработок.

Офисным работникам

Вы получаете дополнительный доход к основной занятости.

Пенсионерам

Вы получаете достойную надбавку к вашей пенсии.

ЧТО БУДЕТ НА КУРСЕ

Во время курса вы освоите навык заработка на Яндекс.Дзен и выйдете на доход 30 000₽:

День №1: Что такое Яндекс.Дзен. Выбираем перспективную для заработка тематику канала

Вы узнаете сколько можно заработать на Яндекс.Дзен - кейсы и реальные истории. Как пенсионеры зарабатывают 30 000 рублей в месяц на Яндекс.Дзен.

Узнаете, какие тематики перспективны на Яндекс.Дзен. С помощью специального алгоритма определитесь с темой вашего канала.

День №2: Создаём свой канал, который сможет конкурировать с другими каналами на Яндекс.Дзен

Создадите и оформите свой первый канал на Яндекс.Дзен: выбор обложки, названия и аватарки.

Познакомитесь со всеми видами монетизации каналов. Выберите для себя наиболее подходящий способ монетизации канала.

День №3: Пишем первые статьи для канала и получаем своих первых подписчиков

Освоите алгоритм написания статьи, которая будет популярна на Яндекс.Дзен: заголовок, структура, призыв к действию.

Разберем основные ошибки, которые допускают новички в оформлении каналов.

День №4: Развиваем тему канала, чтобы всегда было о чём писать

Научитесь составлять индивидуальный план по публикациям.

Узнаете как развиваться в теме и создавать увлекательный контент. А также, что делать, если не умеешь писать красиво и интересно. Разберем ваши первые статьи на канале.

День №5: Как вывести канал на доход от 30 000₽ в месяц

Получите пошаговый план выхода на заработок от 30 000₽ в месяц в качестве специалиста по Яндекс.Дзен.

Ознакомитесь с программой продвинутого курса “Топ-автор Яндекс.Дзен”

После каждого дня курса вас ждет полезный бонус, который ускорит освоение заработка на Яндекс.Дзен!

*Результат может отличаться в каждом индивидуальном (отдельном) случае

Заполните форму ниже

КТО ПРОВЕДЕТ ТРЕНИНГ

Меня зовут Юлия Савко, и я расскажу вам о том, как выйти на заработок от 30 000₽ на сервисе Яндекс.Дзен.

Несколько фактов обо мне:

С 2013 года в интернет-маркетинге и копирайтинге

Создала собственную авторскую программу по обучению копирайтеров

Автор книги "Путь копирайтера: как написать на миллион"

Автор блогов на Яндекс.Дзен, которые уже принесли доход более полумиллиона рублей

На тренинге я поделюсь своими наработками и подробно расскажу, как заработать первые 30 000₽ на Яндекс.Дзен!

КТО ПРОВЕДЕТ ТРЕНИНГ

Меня зовут Юлия Савко, и я расскажу вам о том, как выйти на заработок от 30 000₽ на сервисе Яндекс.Дзен.

Несколько фактов обо мне:

С 2013 года в интернет-маркетинге и копирайтинге

Создала собственную авторскую программу по обучению копирайтеров

Автор книги "Путь копирайтера: как написать на миллион"

Автор блогов на Яндекс.Дзен, которые уже принесли доход более полумиллиона рублей

На тренинге я поделюсь своими наработками и подробно расскажу, как заработать первые 30 000₽ на Яндекс.Дзен!

ВСЕ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, ИДТИ ЛИ НА ТРЕНИНГ?

Подобный тренинг  по заработку на Яндекс.Дзен мы проводим впервые. Когда будет следующий запуск и будет ли вообще — мы пока не можем сказать.

Сегодня у вас есть шанс всего лишь за 10 дней получить навык легального заработка в интернете без вложений и технических знаний.

Поэтому, если вы уже давно хотите получить удаленный дополнительный доход, то ждем вас на тренинге!

Заполните форму ниже

ВСЕ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, ИДТИ ЛИ НА ТРЕНИНГ?

Подобный тренинге  по заработку на Яндекс.Дзен мы проводим впервые. Когда будет следующий запуск и будет ли вообще — мы пока не можем сказать.

Сегодня у вас есть шанс всего лишь за 10 дней получить навык легального заработка в интернете без вложений и технических знаний.

Поэтому, если вы уже давно хотите получить удаленный дополнительный доход, то ждем вас на тренинге!

Заполните форму ниже

ПОЧЕМУ ЭТОТ ТРЕНИНГ БЕСПЛАТНЫЙ?

– Разве может бесплатный курс дать какие-то навыки?

– Может!

И НА ЭТО ЕСТЬ ДВЕ ПРИЧИНЫ

Наша школа проводит 2 вида курсов -базовый бесплатный и платный продвинутый.

На базовом курсе вы освоите базовые навыки по заработку в Яндекс.Дзен.

И, возможно, решите пройти платное обучение.

Таким образом проводить бесплатные курсы нам выгодно.

Это ваша возможность бесплатно попробовать себя в этом виде заработка и решить — ваше это или нет.

И только потом вкладывать деньги в более углубленное изучение, если захотите перейти в разряд мастера и сильнее "прокачать" свои навыки.

При этом бесплатный базовый курс действительно качественный, с проработкой конкретных навыков.

ПОЧЕМУ ЭТОТ ТРЕНИНГ БЕСПЛАТНЫЙ?

– Разве может бесплатный курс дать какие-то навыки?

– Может!

И НА ЭТО ЕСТЬ ДВЕ ПРИЧИНЫ

ПЕРВАЯ

Наша школа проводит 2 вида курсов -базовый бесплатный и платный продвинутый.

На базовом курсе вы освоите базовые навыки по заработку в Яндекс.Дзен.

И, возможно, решите пройти платное обучение.

Таким образом проводить бесплатные курсы нам выгодно.

ВТОРАЯ

Это ваша возможность бесплатно попробовать себя в этой профессии и решить - ваше это или нет.

И только потом вкладывать деньги в более углубленное изучение, если захотите перейти в разряд мастера и сильнее "прокачать" свои навыки.

При этом бесплатный базовый курс действительно качественный, с проработкой конкретных навыков.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

В каком формате пройдет тренинг?

Тренинг пройдет в удобном формате вебинаров — для просмотра вам понадобиться лишь компьютер и стабильное подключение к интернету.

Будет ли запись вебинаров?

Да, после окончания трансляции мы отправим вам ссылку на запись вебинара.

БУДЕТ ЛИ обратная связь?

Обязательно, как и во всех наших курсах, обратная связь это неотъемлемая часть обучения!

Заполните форму ниже

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

В каком формате пройдет тренинг?

Тренинг пройдет в удобном формате вебинаров — для просмотра вам понадобиться лишь компьютер и стабильное подключение к интернету.

Будет ли запись вебинаров?

Да, после окончания трансляции мы отправим вам ссылку на запись вебинара.

БУДЕТ ЛИ обратная связь?

Обязательно, как и во всех наших курсах, обратная связь это неотъемлемая часть обучения!

Заполните форму ниже

PROFIMARKETING LP
№ SL 33894
ул. Квин Стрит 4-1, Эдинбург, EH2 1JE, Великобритания

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