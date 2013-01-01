90% тех, кто начинает работать на себя или осваивать новую онлайн-профессию, проваливаются по причине того что, не находят клиентов.





В модели заработка на платформе Яндекс.Дзен нет такой проблемы — вам не придется лезть вон из кожи, чтобы найти первых клиентов.





Сам сервис Яндекс.Дзен платит вам за труд — а это значит, что вы стабильно получаете гонорар за проделанную работу.