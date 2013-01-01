Без вложений, поиска заказчиков, авралов и дедлайнов
Без специальных технических знаний
С возможностью работать с любой точки мира
От интернет-маркетолога с 6-летним опытом
БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-тренинг
Старт — 5 июля 2021 в 20:00 по МСК
Без вложений, поиска заказчиков, авралов и дедлайнов
Без специальных технических знаний
С возможностью работать с любой точки мира
От интернет-маркетолога с 6-летним опытом
БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс
5 июля 2021 в 20:00 по МСК
90% тех, кто начинает работать на себя или осваивать новую онлайн-профессию, проваливаются по причине того что, не находят клиентов.
В модели заработка на платформе Яндекс.Дзен нет такой проблемы — вам не придется лезть вон из кожи, чтобы найти первых клиентов.
Сам сервис Яндекс.Дзен платит вам за труд — а это значит, что вы стабильно получаете гонорар за проделанную работу.
90% тех, кто начинает работать на себя или осваивать новую онлайн-профессию, проваливаются по причине того что, не находят клиентов.
В модели заработка на платформе Яндекс.Дзен нет такой проблемы — вам не придется лезть вон из кожи, чтобы найти первых клиентов.
Сам сервис Яндекс.Дзен платит вам за труд — а это значит, что вы стабильно получаете гонорар за проделанную работу.
Без вложений и рисков
Вам не нужно вкладывать в рекламный бюджет и рисковать своими средствами.
Надежная платформа
Яндекс.Дзен — один из сервисов компании Яндекс, которая выплачивает гонорары без сбоев и проволочек.
Работа с любой точки мира
Для работы вам нужен только ноутбук и стабильное подключение к интернету.
Без вложений и рисков
Вам не нужно вкладывать в рекламный бюджет и рисковать своими средствами.
Надежная платформа
Яндекс.Дзен — один из сервисов компании Яндекс, которая выплачивает гонорары без сбоев и проволочек.
Работа с любой точки мира
Для работы вам нужен только ноутбук и стабильное подключение к интернету.
Новичкам
Вы только осваиваете заработок в интернете и хотите разобраться в азах.
Мамам в декрете
Вы совмещаете воспитание ребенка и удаленный заработок.
Офисным работникам
Вы получаете дополнительный доход к основной занятости.
Пенсионерам
Вы получаете достойную надбавку к вашей пенсии.
Новичкам
Вы только осваиваете заработок в интернете и хотите разобраться в азах.
Мамам в декрете
Вы совмещаете воспитание ребенка и удаленный заработок.
Офисным работникам
Вы получаете дополнительный доход к основной занятости.
Пенсионерам
Вы получаете достойную надбавку к вашей пенсии.
Во время курса вы освоите навык заработка на Яндекс.Дзен и выйдете на доход 30 000₽:
День №1: Что такое Яндекс.Дзен. Выбираем перспективную для заработка тематику канала
Вы узнаете сколько можно заработать на Яндекс.Дзен - кейсы и реальные истории. Как пенсионеры зарабатывают 30 000 рублей в месяц на Яндекс.Дзен.
Узнаете, какие тематики перспективны на Яндекс.Дзен. С помощью специального алгоритма определитесь с темой вашего канала.
День №2: Создаём свой канал, который сможет конкурировать с другими каналами на Яндекс.Дзен
Создадите и оформите свой первый канал на Яндекс.Дзен: выбор обложки, названия и аватарки.
Познакомитесь со всеми видами монетизации каналов. Выберите для себя наиболее подходящий способ монетизации канала.
День №3: Пишем первые статьи для канала и получаем своих первых подписчиков
Освоите алгоритм написания статьи, которая будет популярна на Яндекс.Дзен: заголовок, структура, призыв к действию.
Разберем основные ошибки, которые допускают новички в оформлении каналов.
День №4: Развиваем тему канала, чтобы всегда было о чём писать
Научитесь составлять индивидуальный план по публикациям.
Узнаете как развиваться в теме и создавать увлекательный контент. А также, что делать, если не умеешь писать красиво и интересно. Разберем ваши первые статьи на канале.
День №5: Как вывести канал на доход от 30 000₽ в месяц
Получите пошаговый план выхода на заработок от 30 000₽ в месяц в качестве специалиста по Яндекс.Дзен.
Ознакомитесь с программой продвинутого курса “Топ-автор Яндекс.Дзен”
После каждого дня курса вас ждет полезный бонус, который ускорит освоение заработка на Яндекс.Дзен!
*Результат может отличаться в каждом индивидуальном (отдельном) случае
Меня зовут Юлия Савко, и я расскажу вам о том, как выйти на заработок от 30 000₽ на сервисе Яндекс.Дзен.
Несколько фактов обо мне:
С 2013 года в интернет-маркетинге и копирайтинге
Создала собственную авторскую программу по обучению копирайтеров
Автор книги "Путь копирайтера: как написать на миллион"
Автор блогов на Яндекс.Дзен, которые уже принесли доход более полумиллиона рублей
На тренинге я поделюсь своими наработками и подробно расскажу, как заработать первые 30 000₽ на Яндекс.Дзен!
Меня зовут Юлия Савко, и я расскажу вам о том, как выйти на заработок от 30 000₽ на сервисе Яндекс.Дзен.
Несколько фактов обо мне:
С 2013 года в интернет-маркетинге и копирайтинге
Создала собственную авторскую программу по обучению копирайтеров
Автор книги "Путь копирайтера: как написать на миллион"
Автор блогов на Яндекс.Дзен, которые уже принесли доход более полумиллиона рублей
На тренинге я поделюсь своими наработками и подробно расскажу, как заработать первые 30 000₽ на Яндекс.Дзен!
Подобный тренинг по заработку на Яндекс.Дзен мы проводим впервые. Когда будет следующий запуск и будет ли вообще — мы пока не можем сказать.
Сегодня у вас есть шанс всего лишь за 10 дней получить навык легального заработка в интернете без вложений и технических знаний.
Поэтому, если вы уже давно хотите получить удаленный дополнительный доход, то ждем вас на тренинге!
Подобный тренинге по заработку на Яндекс.Дзен мы проводим впервые. Когда будет следующий запуск и будет ли вообще — мы пока не можем сказать.
Сегодня у вас есть шанс всего лишь за 10 дней получить навык легального заработка в интернете без вложений и технических знаний.
Поэтому, если вы уже давно хотите получить удаленный дополнительный доход, то ждем вас на тренинге!
– Разве может бесплатный курс дать какие-то навыки?
– Может!
Наша школа проводит 2 вида курсов -базовый бесплатный и платный продвинутый.
На базовом курсе вы освоите базовые навыки по заработку в Яндекс.Дзен.
И, возможно, решите пройти платное обучение.
Таким образом проводить бесплатные курсы нам выгодно.
Это ваша возможность бесплатно попробовать себя в этом виде заработка и решить — ваше это или нет.
И только потом вкладывать деньги в более углубленное изучение, если захотите перейти в разряд мастера и сильнее "прокачать" свои навыки.
При этом бесплатный базовый курс действительно качественный, с проработкой конкретных навыков.
– Разве может бесплатный курс дать какие-то навыки?
– Может!
ПЕРВАЯ
Наша школа проводит 2 вида курсов -базовый бесплатный и платный продвинутый.
На базовом курсе вы освоите базовые навыки по заработку в Яндекс.Дзен.
И, возможно, решите пройти платное обучение.
Таким образом проводить бесплатные курсы нам выгодно.
ВТОРАЯ
Это ваша возможность бесплатно попробовать себя в этой профессии и решить - ваше это или нет.
И только потом вкладывать деньги в более углубленное изучение, если захотите перейти в разряд мастера и сильнее "прокачать" свои навыки.
При этом бесплатный базовый курс действительно качественный, с проработкой конкретных навыков.
PROFIMARKETING LP
№ SL 33894
ул. Квин Стрит 4-1, Эдинбург, EH2 1JE, Великобритания
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